Минск, 1 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум.

Александр Лукашенко всё более трезво смотрит на роль союзнических отношений с Россией для выживания его страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 1 декабря, комментируя высказывания президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

Как сообщалось ранее, Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что намерен посетить Крым, который после проведённого там референдума является «де-факто и де-юре российским». Его визит будет означать признание Белоруссией возвращения Крыма в Россию, добавил он.

«Президент Белоруссии сделал заявление, которое должен был сделать давно. Главное в нём не констатация, что Крым является частью России, это и так понятно, а указание на то, что граждане Крыма решили свою судьбу референдумом и, соответственно, возвращение полуострова в Россию было законным. В этом референдуме, кстати говоря, принимали участие и проживающие в Крыму белорусы. Как они голосовали, уверен, ни у кого сомнения не вызывает. Белорусская община Крыма давно призывала Лукашенко занять правильную позицию по Крыму и как минимум установить авиационное сообщение с полуостровом, но этого не делалось.

Александр Лукашенко всё более трезво смотрит на происходящее в мире, на роль союзнических отношений с Россией для выживания его страны. Другой путь — это её «украинизация», — отметил Михаил Демурин.