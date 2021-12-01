Горно-Алтайск, 1 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+13).

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского (+10), Шебалинского (+6), Чемальского (+5) и других районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии в регионе достигло 24 420.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 22 008 человек, в том числе 61 за последние сутки.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 3, за весь период — 506, в том числе 458 — от COVID-19, 48 — от иных причин», — добавили в оперштабе.