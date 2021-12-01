Москва, 1 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. По итогам ноября нефть сорта Brent подешевела максимально с марта 2020 года, когда с началом пандемии коронавируса обвалились все мировые площадки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Фьючерсы падают в цене уже седьмую неделю подряд, но самые агрессивные продажи пришлись именно на последние дни ноября. Изначально откат от минимумов был спровоцирован укреплением доллара на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС США.

Затем добавился фактор противостояния ОПЕК+ и крупных потребителей, которые вознамерились продать часть своих стратегических резервов, чтобы охладить рынок. И самым мощным медвежьим фактором, который отправил Brent к минимумам августа, стал новый штамм коронавируса.

Именно из-за нового штамма коронавируса, получившего название «Омикрон», прогнозирование поведения рынков в целом заметно усложняется. Во многом динамика черного золота будет определяться развитием событий на этом фронте.

Если страхи по поводу «Омикрона» окажутся преувеличенными, Brent может показать весьма энергичный подъем, но прежде не исключены новые провалы с нарушением целостности уровня $65 за баррель, поскольку неопределенность относительно перспектив пандемии остается высокой.

При этом также важно учитывать настрой Федрезерва, который накануне дал понять, что не планирует отступать от своих планов по ужесточению политики, несмотря на появление нового штамма.

Более того, Джером Пауэлл признал, что инфляцию пора перестать считать временной, и это дополнительный сигнал к более раннему повышению ставки.

Если на декабрьском заседании Центробанк подтвердит свой ястребиный настрой, это станет ударом по нефти, но, безусловно, не таким масштабным, как нынешние распродажи», — считает эксперт.

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