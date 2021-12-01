Новосибирск, 1 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Новосибирске 15 декабря подорожает проезд в метрополитене. Он станет равен 27 рублям — на один рубль выше, об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщил собственный источник в правительстве региона.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

Уточняется, что предложение об изменении расценок направил перевозчик. В расчётах метрополитен отразил рост затрат, которые предприятие несёт при оказании услуги. Департамент по тарифам часть заявленных затрат отклонил и представил свои расчёты. В итоге обоснованной признали цену проезда в 27 рублей.

Отметим, что сейчас проезд в новосибирском метрополитене составляет 26 рублей. Последний раз тариф повышали год назад — 15 декабря 2020 года.