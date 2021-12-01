Ставрополь, 1 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае сильный ветер вызвал разрушения в ряде населенных пунктов. Остались без света жители 13 населенных пунктов. Сорваны кровли с пяти зданий, сообщили 1 декабря в пресс-службе МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

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Электроснабжение нарушено в пяти районах, в том числе Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Шпаковском, Грачевском, и городе Ставрополе. В столице края от ветра перевернулась грузовая «ГАЗель».

МЧС объявило штормовое предупреждение до конца суток 1 декабря. Весь день в Ставропольском крае ожидается очень сильный западный ветер 30 м/с, который может вызвать чрезвычайные ситуации. Жителей предупредили о возможности возникновения ЧП природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажно-коллекторных систем, обвалом деревьев и конструкций.

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