Москва, 1 декабря, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Сегодня, 1 декабря, утром доллар на бирже незначительно укрепляется, колеблясь около отметки 73,95 рубля за один доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «Единый Брокер» Артём Арзамасцев.

Андрей Репин ИА REGNUM Деньги

«Уже 2 декабря станут известны итоги встречи альянса ОПЕК+. Так же в декабре состоятся заседания ФРС и Банка России. Это крайне важные для валютного рынка события, способные изменить динамику курса российской валюты.

Пока сложно делать прогнозы по этим новостям, но, скорее всего, их влияние будет разнонаправленным. Так, Банк России с высокой долей вероятности в очередной раз повысит ключевую ставку.

Тогда как глава ФРС США Джером Пауэлл уже высказался вчера о необходимости принимать антиинфляционные меры.

До конца 2021 года валютный рынок будет внимательно смотреть за поступающими новостями и ситуацией с распространением нового вируса.

Не исключено, что до Нового года доллар предпримет ещё одну попытку вырасти по отношению к рублю. Верхним пределом пока выступает уровень 78 рублей за один доллар.

Но всё могут изменить новые вводные от глав центробанков и ситуация на рынке энергоносителей. Пока есть надежда, что рост доллара может скоро завершиться и курс рубля стабилизируется», — считает эксперт.

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