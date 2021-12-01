Канберра, , 09:54 — REGNUM Ожидается, что министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявит о своем уходе из политики 2 декабря. Сегодня, 1 декабря, его коллеги вручили ему прощальные подарки и поблагодарили за проделанную работу на посту главы минздрава в период пандемии коронавируса, передает телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министр должен объявить о своем уходе из политики 2 декабря в ходе своего выступления в парламенте.

Когда его спросили об уходе г-на Ханта, федеральный казначей Джош Фриденберг на пресс-конференции не подтвердил сообщения СМИ, но высоко оценил свои личные отношения с министром здравоохранения.

«Тот факт, что в Австралии один из самых низких показателей смертности в мире [от COVID-19] и тот факт, что у нас один из самых высоких показателей вакцинации в мире, во многом объясняется невероятной работой, которую проделали все специалисты в области здравоохранения по всей Австралии, и в том числе Грег в качестве министра здравоохранения», — заявил Фриденберг журналистам.