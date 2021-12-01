Челябинск, 1 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Челябинской области 30 ноября выявили ещё 651 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Всего в регионе обнаружили уже 129 242 заразившегося. Излечились 110 268 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 12 495 человек. Скончались от ковида ещё 29 граждан.