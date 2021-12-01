Москва, , 09:45 — REGNUM Власти Москвы с начала 2021 года выделили 344 земельных участков в разных районах площадью почти 700 га для строительства дорог, сообщается на портале мэра столицы.

Новая дорога в Москве Ds.mos.ru

Значительная часть земельных участков для развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы находится на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) — 75 участков площадью около 328,1 га.

В Москве ведется масштабное строительство и реконструкцию автомагистралей и развязок, которые важны для всей транспортной системы столицы. Прокладываются подъездные дороги к транспортно-пересадочным узлам.

ИА REGNUM ранее сообщало, в течение трех лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы планируется возвести порядка 200 км автодорог.

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