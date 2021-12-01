Среди новых заболевших COVID-19 жителей Якутии 20% составляют дети
Якутск, 1 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. За сутки заразились коронавирусом 250 жителей Якутии, 50 из них — несовершеннолетние. Кроме того, инфекцию подхватили 3% вакцинированных якутян, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства республики.
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По её словам, в республике привиты от коронавируса первым компонентом 67% взрослых жителей. Наиболее низкие темпы вакцинации в Амгинском, Верхневилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах.
Как сообщало ИА REGNUM, указ главы Якутии о мерах, препятствующих распространению коронавируса в республике, продолжит действовать до 15 января 2022 года. Такое решение было принято 30 ноября, в день, когда истекал ранее установленный срок для антиковидных ограничений.