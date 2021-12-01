Москва, , 09:41 — REGNUM Запуск финала четвёртого сезона Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», состоится 1 декабря в очном формате в Москве. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кубок Управляй! АНО «Россия — страна возможностей»

Мероприятие пройдёт в очно-заочном формате с участием 150 студентов со всей страны. На нем с приветственным словом выступят заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Владимир Мау, а также директор Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководитель проекта Вячеслав Шоптенко.

Студенты, принимающие участие в мероприятии очно, будут приглашены на площадку РАНХиГС при президенте РФ в Москве.

При этом в процедуре оценки лидерских компетенций студентов примут участие представители ведущих федеральных компаний-работодателей, представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, а также успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

По итогам финала будут определены 10 лучших студентов страны, которые получат возможность пройти обучение на программе развития управленческого потенциала.

Отметим, Всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!» — открытый конкурс для студентов учебных учреждений России. Кубок «Управляй!» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента Российской Федерации. Его целью является поддержка талантливых студентов разных специальностей. Участие в проекте позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0» и др.