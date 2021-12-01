Кемерово, 1 декабря, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 декабря, медицинскую помощь получают 4803 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что в стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 17 722 человека.

Всего в регионе выявлено 74 769 случаев заражения коронавирусом, 68 386 человек выздоровели 1580 пациентов скончались.