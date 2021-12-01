Кабул, , 09:35 — REGNUM Официальные лица министерства юстиции Ирана сообщили, что более 95 процентов работающих детей в стране — афганские граждане.

Хотя труд детей в возрасте до 15 лет запрещен иранским трудовым законодательством, официальные лица министерства юстиции Ирана говорят, что, по их оценкам, 4600 детей в Иране заняты тяжелым трудом, большинство из них — граждане Афганистана, передает Tolonews.

С другой стороны, официальные лица Центра поддержки афганских беженцев в Иране говорят, что большинство афганских беженцев в этой стране находятся в тяжелом экономическом положении, потому что у них нет документов, и поэтому они отправляют своих детей на тяжелые работы.

«Согласно нашему опросу, большое количество афганцев в иранских городах были вынуждены отправлять своих детей на улицу из-за бедности, и они заняты тяжелой работой», — сказала Асифа Станакзай, глава Агентства по делам беженцев Афганистана в Иране.

Тем временем защитники прав ребенка в Афганистане призывают международные организации по защите прав детей решить проблему тяжелого положения работающих детей в Афганистане и за его пределами.

«Я призываю правозащитные учреждения и организации содействовать афганским детям в других странах получении образования и помогать их семьям», — сказала Зарка Яфтали, активист по защите прав детей и женщин.

Афганские дети в Иране говорят, что из-за ограничений они вынуждены выходить на работу на улицы Тегерана в ночное время. Согласно сообщениям, афганские дети в Иране занимаются, в основном, тяжелой работой.

«Мы приходим сюда вечером и до двух ночи собираем мусор, чтобы заработать на пропитание для семьи», — сказал Реза, ребенок-рабочий. «Но меня часто избивают сотрудники муниципалитета».

По данным ООН, в Иране находится более 3 миллионов афганских беженцев, два миллиона из которых не имеют документов.

Международная организация по миграции (МОМ) недавно заявила, что Иран каждую неделю отправляет 10 000 афганских беженцев обратно в Афганистан.