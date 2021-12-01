Кишинёв, , 09:31 — REGNUM Действующее прозападное руководство Молдавии теряет популярность быстрее, чем их единомышленники, которые руководили страной с 2010 по 2013 год. Об этом заявил экс-президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала Primul in Moldova.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, поддержка нового правительства Молдавии начала снижаться уже спустя три месяца. Додон считает, что весной у Партии социалистов популярность будет больше, чем правящей пропрезидентской партии «Действие и солидарность».

«Мы придём к тому, что электоральная поддержка будет на нашей стороне, а власть у «правых». Получится, что легитимности у них не будет. И в таких случаях обычно происходят неприятные вещи для власти», — сказал Додон.

Стоит отметить, что в 2013 году парламент Молдавии вынес вотум недоверия правительству страны, сформированному тогдашним премьер-министром Владом Филатом. Повторное назначение Филата на пост главы правительства Конституционный суд Молдавии счёт неконституционным.

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