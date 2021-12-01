Вашингтон, 1 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Суд американского округа Колумбия 30 ноября приговорил 32-летнюю гражданку США и Мексики Эмму Коронель Аиспуро, которая является женой бывшего главы наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, к трём годам тюремного заключения за торговлю наркотиками и отмывание денег. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США.

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Судья Рудольф Контрерас, который вынес обвинительный приговор, также постановил конфисковать полученные преступным путём средства Аиспуро в размере $1 499 970 и после отбывания тюремного срока содержать её под надзором правоохранительных органов ещё четыре года.

По совокупности предъявленных Аиспуро в США обвинений ей могло грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, Хоакин Гусман был экстрадирован из Мексики в США по запросу американских властей в 2017 году. Летом 2019 года его приговорили к пожизненному тюремному заключению и дополнительно еще к 30 годам тюрьмы. Свой срок бывший мексиканский наркобарон отбывает в тюрьме штата Колорадо, которая славится максимально строгим для США режимом содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга экс-главы мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана, известного также под прозвищем «Коротышка», Эмма Коронель Аиспуро призналась в пособничестве своему мужу.