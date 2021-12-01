Саратов, 1 декабря, 2021, 09:22 — ИА Регнум. В Саратовской области за прошедшие сутки выявили 583 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 590 жителей. Данные по состоянию на 1 декабря публикует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 105 пациентов, с признаками ОРВИ — 475 человек, у троих пациентов бессимптомное течение заболевания. На стационарном лечении находится 2441 пациент, на амбулаторном — 10 192 человека.

С начала наблюдения по данным на 1 декабря в регионе зарегистрировали 120 896 случаев заражения. Выздоровели всего 103 835 носителей вируса, в том числе за сутки — 567 пациентов.

Наибольшее количество заболевших за прошедший день выявили в Саратове — 318 случаев, остальные — в других районах области. Вновь среди инфицированных преобладают жители старше 60 лет — 189 пациентов, до 20 лет — 56 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ не рекомендует накладывать «всеобъемлющий запрет на путешествия», поясняя, что остановить международное распространение коронавирусной инфекции таким образом не удастся, но сам подобный запрет «будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования».

Читайте также: ВОЗ призвала людей из группы риска по COVID-19 воздержаться от путешествий