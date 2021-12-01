Ханты-Мансийск, 1 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Югре количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 1722. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 1707 — на 15 человек меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе на 1 декабря подтвердили 89 928 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 572 человека.