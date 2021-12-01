Севастополь, 1 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Севастополе 125 тыс. абонентов остались без света вечером 30 ноября, сообщили в пресс-службе правительства города.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

Отключение произошло в 20:57 — сработала автоматика на электрической подстанции. В зоне отключения оказались 125 тысяч абонентов в разных районах города, также была остановлена работа 70 котельных и Севастопольской ТЭЦ.

Аварию на электросетях удалось устранить к 22:00, через четыре часа было восстановлено теплоснабжение жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 ноября на Крымском полуострове бушует непогода. 29−30 ноября в Крыму и Севастополе прошли дожди в сопровождении сильного ветра, 30 ноября — 1 декабря к осадкам прибавился снег, штормовой ветер сохранился.