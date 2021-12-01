Ханты-Мансийск, 1 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 1 декабря обнаружено 238 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее число выявленных за сутки больных с COVID-19 в регионе составляло 234.

Лидером стал Нижневартовск, где на 1 декабря зарегистрировано 52 случая заражения. С начала пандемии в ХМАО подтвердили 89 928 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 572 человека.