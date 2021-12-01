Челябинск, 1 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Самолёт из Казани мог выкатиться в аэропорту Челябинска за пределы полосы из-за её обледенения и сильного бокового ветра. Такую предварительную причину авиационного инцидента приводит областной миндортранс.

Фото: Уральская транспортная прокуратура Самолёт выкатился в аэропорту Челябинска за пределы ВПП

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Установление всех обстоятельств аварии продолжается. В аэропорту работает комиссия, в которую входят представители транспортной прокуратуры и министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт выкатился ночью. Пострадавших нет.