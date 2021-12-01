Кызыл, 1 декабря, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Общее число жертв коронавируса с начала года, таким образом, достигло 283, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Minzdrav.gov.by Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

По данным на 1 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 324 пациента, в том числе 39 детей и восемь беременных женщин. Состояние 75 больных оценивается, как тяжёлое. 20 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда достигла 61%.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 15, стационарное — 264 человек. На учёте Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 152 больных, в том числе 53 ребёнка и 9 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.