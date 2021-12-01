Казань, 1 декабря, 2021, 08:48 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Всего в республике от COVID-19 умерли с начала пандемии по состоянию на 1 декабря 1255 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В больнице

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Причины смерти еще четверых мужчин и трех женщин 1935−1972 годов рождения установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли 2 млн 31 тыс. 392 человека. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 549 тыс. 548 человек.

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