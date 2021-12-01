Пенза, 1 декабря, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедший день умер 21 пациент с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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Таким образом, общее число жертв новой коронавирусной инфекции в Пензенской области по состоянию на 1 декабря составляет 4241 человек.

Выписали за сутки по выздоровлении 472 жителя региона, всего с начала пандемии побороли инфекцию 64 815 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен среди населения старше 15 лет на 90,4%.

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