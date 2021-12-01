Владивосток, 1 декабря, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Роспотребнадзор в Приморье ввёл дополнительные санитарно-противоэпидемические меры. Теперь QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесенном заболевании приморцы должны предъявлять во всех магазинах розничной торговли непродовольственными товарами, организациях бытового обслуживания, гостиницах, за исключением аптек и торговых точек продуктами питания и товарами первой необходимости, сообщили 1 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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При этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Собственники бизнеса не должны допускать граждан без предъявления ими соответствующего QR-кода.

На объектах необходимо установить пункты контроля и мобильные ограждения для проверки наличия и действительности электронного сертификата, предъявляемого гражданином, либо проверки наличия у гражданина медотвода.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровским крае с 1 декабря вводятся новые антиковидные меры — QR-коды будут проверять у пассажиров местных авиалиний и при посещении зданий органов исполнительной власти.