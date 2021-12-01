Москва, 1 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 30 ноября нефть марки Brent подешевела на 4,47% до $70,11. За месяц цена упала на 16%. Рынок обрушился на комментариях главы компании Moderna Стефана Банселя, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Joel Penner Нефтепровод

В интервью газете Financial Times Бансель заявил, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма. Фармацевтическим компаниям потребуются месяцы, чтобы модифицировать вакцины.

В центре внимания трейдеров остаётся заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будут обсуждаться меры в ответ на появление «Омикрона». Коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Согласно последним данным Американского института нефти, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 0,747 млн баррелей (ожидалось — 1,66 млн баррелей).

Сегодня, 1 декабря, цена на нефть марки Brent подорожала на 1,38%, до $71,01. Цена восстанавливается после обвала до $67,46.

Рисковые активы с нефтяными котировками восстанавливаются. Покупатели нащупали поддержку около уровня $67. Перед заседанием ОПЕК+ в рамках коррекции ожидается повышения цен до уровня $74.

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