Москва, 1 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. После открытия торгов на Мосбирже 30 ноября рубль подешевел к доллару до 75,12 руб. На утренней сессии он оказался под давлением из-за бегства из рисковых активов на мировых площадках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Доллар — евро

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,72%, до 74,06 руб., евро/рубль — на 0,34%, до 83,90 руб., фунт/рубль — на 0,60%, до 98,62 руб

Глава компании Moderna Стефан Бансель в интервью газете Financial Times заявил, что существующие вакцины от COVID-19, вероятно, будут менее эффективны против нового штамма.

Фармацевтическим компаниям потребуются месяцы, чтобы модифицировать вакцины. Его заявления сильно ударили по нефтяному рынку, а также по австралийскому доллару и новозеландскому доллару.

По итогам дня рубль укрепился против иностранных валют. Нацвалюта усилила рост к американцу на вечерних торгах на ожиданиях дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 17 декабря.

Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Банковском комитете Сената не отразилось на динамике курса рубля.

Сегодня, 1 декабря, цена на нефть марки Brent подорожала на 1,10%, до $70,88. Цена восстанавливается после обвала до $67,46.

Рубль дорожает против доллара и евро. Цена упала ниже 74 руб. К закрытию дня ожидается падение курса доллара до 73,40 руб.

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