Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. На Камчатку надвигается мощный охотоморский циклон, который начнёт оказывать влияние на погоду в крае с ночи 2 декабря. Он принесёт сильные ветер и снег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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По прогнозам Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью второго декабря циклон накроет Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский и Соболевский районы — пройдёт сильный мокрый снег, ожидается метель, на дорогах — гололедица. Скорость ветра будет достигать 19−24 м/с, а в Усть-Большерецком и Соболевском районах — 30−35 м/с.

В Петропавловске-Камчатском, в Елизовском и Усть-Большерецком районах утром 2 декабря ветер усилится до 30−35 м/с, а днём пройдёт сильный дождь со снегом.

В Мильковском, Быстринском, Усть-Камчатском, Соболевском, Тигильском и Карагинском районах также ожидается снег с дождём.

Олюторского и Пенжинского районов охотоморский циклон достигнет ночью 3 декабря и принесёт с собой сильный снег и метель.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в период со 2 по 4 декабря со склонов вулканов и сопок возможен сход снежных масс. Краевой противолавинный центр объявил 1 декабря лавинную опасность.