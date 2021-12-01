Ульяновск, 1 декабря, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области значительно снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, за последние сутки, 30 ноября, лабораторно подтверждено 433 случая заражения новой коронавирусной инфекции. Это на 17 случаев меньше, чем было 29 ноября.

За последние число жителей, которые находятся под наблюдением, снизилось с 20 663 до 20 536 человек

Всего в Ульяновской области сделано 1 493 474 лабораторных исследования (ПЦР-тестов) на коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поликлинику № 2 Центральной медсанчасти Ульяновска поступило 1,5 тыс. компонентов «Спутник Лайт».