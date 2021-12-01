Мадрид, 1 декабря, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро выпустил видеоролик, в котором выразил свою поддержку чилийцу Габриэлю Боричу во втором туре выборов 19 декабря. Видеоролик с заявлением Сапатеро был выпущен партией PSOE, сообщает агентство EFE.

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«С уважением к воле чилийского народа на предстоящих президентских выборах, я хочу выразить свою поддержку Боричу в выборах на пост президента Республики Чили», — заявил Сапатеро.

Во втором туре президентских выборов Габриэль Борич будет бороться за президентское кресло с ультраправым кандидатом Хосе Антонио Кастом.