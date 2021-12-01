Канберра, , 06:50 — REGNUM В Австралии инициировано парламентское расследование по вопросу, как присутствующие в стране технологические корпорации обеспечивают безопасность граждан в своих социальных сетях. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Скотта Моррисона, 1 декабря распространённом пресс-службой правительства.

Опасность в Интернете Santeri Viinamäki

Скотт Моррисон «Австралийский парламент тщательно… исследует вредоносные материалы, публикуемые в социальных сетях, и оценит опасность, которую они представляют для австралийцев».

По его мнению, ответственность за безопасность пользователей социальных сетей несут именно технологические корпорации, которые создали эти интернет-платформы. А намеченные дальнейшие изменения законодательства позволят судам принуждать корпорации и социальные сети «разоблачать анонимных троллей и защищать австралийцев в интернете».

Австралия в июне значительно ужесточила законодательство, регулирующее вопросы безопасности в интернете. Также были существенно расширены полномочия контролирующих сеть государственных органов.

«Расследование парламента даст нам возможность понять, что ещё нужно сделать в этом направлении», — приводятся в сообщении слова министра связи Пола Флетчера.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы не стать жертвой мошенников в «Чёрную пятницу», когда онлайн-магазины предлагают одни из самых выгодных скидок, покупатели должны помнить несколько правил.

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