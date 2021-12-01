Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В Новосибирске поступления от налога на имущество физических лиц ежегодно увеличиваются на 10%. Об этом сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Александр Веселков.

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Он уточнил, что также строится новое жильё, то есть возникают новые объекты налогообложения, растёт налоговая база. На рост поступлений транспортного налога влияет стабильный рост числа автомобилей. Так, со следующего года увеличиваются ставки транспортного налога, что, по предварительным подсчётам, будет давать бюджету города около 80 млн рублей в год, начиная с 2023 года. Из них более 70 млн рублей в год будет поступать именно от физических лиц.

Веселков отметил, что новосибирцы стали более ответственно подходить к уплате налогов: по сравнению с 2020 годом недоимка снизилась на 20 млн рублей.

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