Благовещенск, 1 декабря, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Амурской области сформируют выездные бригады, которые будут делать прививки от коронавируса жителям региона старше 60 лет. Соответствующее поручение дал глава Приамурья Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства области.

huntlh Вакцинация

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«Необходимо усилить работу по вакцинации жителей области старше 60 лет. Организуйте выездные бригады, при необходимости привлекайте студентов. Темпы прививочной кампании среди граждан данной возрастной категории все еще не достаточно высокие. С помощью выездных бригад нам нужно вакцинировать на дому как можно больше жителей области старше 60 лет», — дал указание Василий Орлов, поручив выполнить эту работу быстро.

Желание привиться на дому изъявили уже 58 жителей Благовещенска. Собственную выездную бригаду создаст каждая поликлиника столицы региона.

Пока полностью привиты от коронавируса двумя компонентами вакцины 60,8% амурчан при плане по вакцинации в 80%. За прививкой приходят порядка 9 тыс. жителей региона в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области на прошедшей неделе заражались коронавирусом чаще на 7,7% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Почти 21% от числа новых заболевших — люди в возрасте 65+, 24% — пожилые.