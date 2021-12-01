Пожилых амурчан будут прививать от COVID-19 на дому
Благовещенск, 1 декабря, 2021, 05:09 — ИА Регнум. В Амурской области сформируют выездные бригады, которые будут делать прививки от коронавируса жителям региона старше 60 лет. Соответствующее поручение дал глава Приамурья Василий Орлов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства области.
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Желание привиться на дому изъявили уже 58 жителей Благовещенска. Собственную выездную бригаду создаст каждая поликлиника столицы региона.
Пока полностью привиты от коронавируса двумя компонентами вакцины 60,8% амурчан при плане по вакцинации в 80%. За прививкой приходят порядка 9 тыс. жителей региона в неделю.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области на прошедшей неделе заражались коронавирусом чаще на 7,7% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом. Почти 21% от числа новых заболевших — люди в возрасте 65+, 24% — пожилые.