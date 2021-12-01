Петропавловск-Камчатский, 1 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. На Камчатке в период со 2 по 4 декабря со склонов вулканов и сопок возможен сход снежных масс. Краевой противолавинный центр объявил 1 декабря лавинную опасность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Scientif38 Лавина

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Сход лавин возможен в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Быстринском, Мильковском, Усть-Камчатском районах, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

«Лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника», — уточнили в ведомстве.

Спасатели рекомендовали населению, в том числе туристам и охотникам, воздержаться от посещения лавиноопасных склонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 25 ноября был перекрыт участок федеральной трассы «Колыма». На дорогу сошла лавина.