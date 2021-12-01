Вашингтон, 1 декабря, 2021, 04:39 — ИА Регнум. В неуважительном отношении к британской королевской семье обвинил супругу принца Гарри герцогиню Сассекскую Меган Маркл экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление политик сделал в интервью бывшему лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу на телеканале GB News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, Меган Маркл «ужасно использует» принца Гарри и он в будущем пожалеет об этом. Также экс-президент США обвинил герцогиню Сассекскую в неуважительном отношении к британской королевской семье и к самой королеве. Трамп отметил, что Меган Маркл внесла немалый вклад в разрушение отношений принца Гарри с семьей.

При этом саму королеву Елизавету II Трамп назвал «великой женщиной и исторической личностью» и добавил, что «неуважительное отношение» Меган Маркл к королеве причиняет Елизавете II боль.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американская журналистка Опра Уинфри удалила скандальное интервью с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл на своём YouTube-канале.