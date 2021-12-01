Якутск, 1 декабря, 2021, 04:39 — ИА Регнум. Указ главы Якутии о мерах, препятствующих распространению коронавируса в республике, продолжит действовать до 15 января 2022 года. Такое решение было принято 30 ноября, в день, когда истекал ранее установленный срок для антиковидных ограничений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

Читайте также: Пострадавших от COVID-19 бизнесменов Якутии поддержат снижением налогов

Указ был принят в июле 2020 года, его целью поставлено обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения республики. Сейчас им регламентируется режим QR-кодов в местах массового скопления людей, а также самоизоляция якутян старше 60 лет. В документе также прописаны необходимость ношения медицинских масок в общественных местах и социальное дистанцирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии принят закон о понижении ставок налогов для предпринимателей, дело которых пострадало в связи с антиковидными ограничениями. Льготы получат бизнесмены, занимающиеся туризмом, общественным питанием, гостиничным бизнесом, розничной торговлей, транспортными и бытовыми услугами.