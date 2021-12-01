Берлин, 1 декабря, 2021, 04:35 — ИА Регнум. Представители Германии и США находятся в постоянном контакте по вопросу введения дополнительных санкций против России, если она начнёт использовать энергетику в качестве оружия. Об этом 30 ноября сообщили в МИД ФРГ.

Johannes Ries Германия и ЕС

«Мы соблюдаем наши обязательства, изложенные в совместной декларации: если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия, мы предпримем соответствующие меры вместе с нашими европейскими партнерами», — цитируют «Известия» сообщение немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что посольство ФРГ в Вашингтоне обратилось к американским сенаторам с просьбой отказаться от санкций против газопровода «Северный поток — 2». В Берлине заверили, что смогут противодействовать попыткам Москвы влиять на политическую и экономическую ситуацию через энергетику.

Напомним, в июле 2021 года канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с президентом США Джо Байденом. В ходе встречи стороны договорились о том, что Вашингтон не будет вводить санкции против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, позволив завершить строительство, а Берлин предпримет меры в случае, если Россия начнёт «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины».