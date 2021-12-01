Тегеран, , 06:54 — REGNUM 30 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) заявил, что венские переговоры посвящены возвращению США к ядерной сделке, заключенной в июле 2015 года, при этом Соединенные Штаты должны отменить все санкции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Снятие санкций должно быть практичным и иметь возможность проверки», — заявил Мохаммад Эслами в разговоре с IRNA.

Говоря об итогах недавнего визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Тегеран, глава AEOI отметил: «Наши проблемы с МАГАТЭ благополучно были решены. Двустороннее сотрудничество продолжается».

Переговоры между Ираном и группой 4+1 об отмене санкций начались в столице Австрии 29 ноября. Али Багери Кани возглавляет иранскую делегацию.

По поводу первого дня переговоров Багери Кани отметил, что главным фактором в создании сложившейся ситуации являются США, которые в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения, нарушили резолюцию Совета Безопасности ООН и вновь ввели санкции, что является прямым нарушением международных норм и принципов.