Симферополь, , 02:50 — REGNUM Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым, если он состоится, может дать старт для развития совместных проектов. Об этом 1 декабря заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Публичную реакцию президента Белоруссии на приглашение в Крым мы видели, теперь ждем. Убежден, это произойдет и даст старт совместным проектам, которые нужны и нам, и гражданам дружественной Белоруссии», — цитирует РИА Новости собеседника.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Лукашенко намерен посетить Крым. Об этом он сообщил, сославшись на имеющуюся договорённость с российским президентом Владимиром Путиным.

В свою очередь на Украине, власти которой до сих пор считают полуостров своим, предостерегли Лукашенко от действий, за которые тот будет нести ответственность «по полной программе».

Читайте ранее в этом сюжете: Кулеба предостерёг Лукашенко от признания Крыма российским