Кабул, 1 декабря, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Афганское радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещало не использовать Афганистан для создания угроз для других государств, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сообщается, что соответствующее обещание дал представитель исламистов в ходе переговоров в Катаре с американскими дипломатами. В свою очередь представители США выразили обеспокоенность присутствием других террористических группировок на территории Афганистана. Также Вашингтон заявил, что не намерен через санкции усложнять жизнь простых афганцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября боевики афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали позиции террористов из организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечалось, что в провинции Нангархар продолжаются бои между группировками.