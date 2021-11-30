Ханты-Мансийск, 1 декабря, 2021, 02:48 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря школьники с 1 по 10 класс переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ. Ученики 11-х классов уйдут на дистант 2 декабря, сообщает пресс-служба мэрии столицы Югры.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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Вместе со школами очный формат работы приостановят учреждения дополнительного образования и физкультурно-спортивные организации.

Отмечается, что в Ханты-Мансийске девять школ, где обучаются более 15 тысяч детей.