Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, 1 декабря, 2021, 02:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии (КБР) шквалистый ветер и сильный снег оставил без электроэнергии и газоснабжения жителей и гостей курортного посёлка Терскол, расположенного у подножия Эльбруса. Об этом в ночь на 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Информация о произошедшей аварии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР в 23:30 30 ноября.

пресс-служба ГУ МЧС России по КБР «В результате шквалистого ветра произошли падения деревьев в п. Терскол. Повреждены газопровод высокого давления и линии электропередач. Без газоснабжения и электроснабжения остался п. Терскол».

По данным ведомства, восстановительные работы начнутся «с наступлением светлого времени суток 1 декабря».

Напомним, что 30 ноября МЧС предупредило жителей КБР о выпадении в регионе сильных осадков «в виде дождя и мокрого снега» и очень сильного снега в горах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области из-за аварий на электросетях, вызванных сильным снегопадом, без электроснабжения остаются более 12 тысяч жителей.