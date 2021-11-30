Москва, 1 декабря, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Внешняя политика, проводимая российским МИДом, не имеет ничего общего с защитой национальных интересов и лишь способствует вытеснению России с постсоветского пространства, заявил 30 ноября корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Аслан Рубаев.

Tccb.gov.tr На VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Турция

«С момента распада СССР Россию вытесняют с постсоветского пространства постоянно. Наша форма дипломатии, «лавровская» форма, была хороша для начала 2000-х годов, когда мы говорили, что НАТО нам не враг и мы друзья с Западом. Сейчас очевидно, что Запад нас обманул. И он нас обманул не один раз, а несколько. А мы постоянно всё время доверялись Западу. Ну, хорошо, хоть мы стали меньше доверять Западу после 2007 года. Мы не можем договариваться с Западом, и нам, конечно, нужно менять риторику, менять взаимоотношения, потому что та дипломатия, которая есть сегодня, она не приводит ни к каким результатам. Мы видим, что нас обманывают», — сказал Рубаев.

Эксперт обратил внимание на активную политику Китая и Турции по проникновению в Туркестан. В частности на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в ноябре встречи с главами Киргизии и Туркмении Садыром Жапаровым и Гурбангулы Бердымухамедовым. По мнению эксперта, Эрдоган проявляет очень большой интерес к Туркестану, и поэтому он будет действовать в этом регионе чрезвычайно настойчиво.

Российское же влияние в Туркестане представляется политологу крайне малым. Даже с учётом того, что в Таджикистане находятся российские войска.

Рубаев считает, что Россию будут продолжать вытеснять из региона, что демонстрируется в последнее время и на примере Казахстана. На взгляд эксперта, Россия совершенно не использует возможности «народной» дипломатии и не применяет инструменты «софт-пауэр».

«МИДу нужно изменить стиль взаимоотношений с постсоветским пространством и с Западом. Вот тогда, может быть, что-то получится. А при таком министре иностранных дел, при таком внутреннем положении в стране ни о каких прорывных моментах в дипломатии мы пока говорить не можем», — подытожил Рубаев.

Напомним, что 12 ноября в Турции прошёл VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, на котором было заявлено о создании Организации тюркских государств.