Алжир, , 02:09 — REGNUM Пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии на севере Алжира, сообщает агентство APS.

Пожар Freestockphotos.biz

Уточняется, что возгорание произошло на НПЗ, принадлежащем государственной компании Sonatrach Group, его удалось оперативно потушить. В результате пожара пострадали девять человек. При этом причины возгорания пока не называются. На работу предприятия возгорание не повлияло.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике в штате Нуэво-Леон. Пожар удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.

Читайте ранее в этом сюжете: Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике