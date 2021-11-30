Алжир, 1 декабря, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии на севере Алжира, сообщает агентство APS.

Freestockphotos.biz Пожар

Уточняется, что возгорание произошло на НПЗ, принадлежащем государственной компании Sonatrach Group, его удалось оперативно потушить. В результате пожара пострадали девять человек. При этом причины возгорания пока не называются. На работу предприятия возгорание не повлияло.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике в штате Нуэво-Леон. Пожар удалось ликвидировать, сведений о пострадавших не поступало.