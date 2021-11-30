Минск, 1 декабря, 2021, 01:08 — ИА Регнум. «Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль Государственной границы Республики Беларусь в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Белоруссии и России», — сообщает пресс-служба белорусского министерства обороны.

Irkut.com СУ-30СМ

В официальном сообщении сказано, что полёты проходят «по заранее утверждённому плану вне зависимости от погодных условий и времени суток».

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