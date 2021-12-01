Исламабад, , 01:07 — REGNUM Автомобиль свадебного кортежа столкнулся с грузовиком в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на источник в пакистанских экстренных службах.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что один из автомобилей свадебного кортежа, в салоне которого находились семеро человек, врезался в грузовик, двигавшийся в противоположном направлении. В результате ДТП на месте погибли четыре человека, еще трое получили различные травмы. Спасатели не исключают, что число жертв может вырасти, так как у пострадавших зафиксированы тяжелые травмы головы. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пассажирский автобус вылетел с эстакады в пакистанской провинции Пенджаб. В результате аварии погибли семеро человек, еще 28 получили травмы различной тяжести.