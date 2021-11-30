Ростов-на-Дону, 1 декабря, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Более 10 тысяч военнослужащих принимают участие в манёврах, которые начались в Южном военном округе (ЮВО) России. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе округа.

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В зимний период пройдут обучение около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО, на первом этапе они совершили марши на общевойсковые полигоны.

«Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — говорится в сообщении.

На базе основных полигонов военные развернули автономные полевые лагеря АПЛ-500 для размещения личного состава. В ведомстве отмечают, что ротация военнослужащих обеспечит комплексную подготовку всех армейских подразделений в течение каждого месяца.

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Оставшиеся две трети военнослужащих начнут занятия в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.