Салерно, Италия, , 01:02 — REGNUM 30 ноября в Салерно на стадионе «Стадио Аречи» футбольный клуб «Салернитана» в матче пятнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 потерпел поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 0:2. Забитыми мячами в составе туринского клуба отметились Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 21') и Альвао Мората (Федерико Бернандески, 70').

Пауло Дибала Twitter.comPauDybala_JR

Желтые карточки получили Риккардо Гальоло и Мануэль Локателли. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Франческо Фурне.

Составы команд:

«Салернитана»: Белец, Весели, Раньери (Ярожинский, 81'), Дьомбер, Кехрида (Скьявоне, 50'), Гальоло, Кулибали, Зортеа, Капецци (Ди Таккио, 50'), Бонаццоли (Вергани, 81'), Нванкво (Дюрич, 64').

«Ювентус»: Щенсный, Куадрадо, Пеллегрини (Сандро, 66'), Кьеллини, де Лигт, Бернандески (Рабьо, 71'), Локателли, Бентанкур, Кулушевски (Мальвано, 90'), Дибала, Кин (Мората, 66').

«Ювентус», одержав седьмую победу в сезоне, набрал 24 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Серии А. «Салернитана» с восемью очками осталась на последнем месте в зоне вылета.