Лондон, , 23:44 — REGNUM Британская инди-рок группа Wet Leg анонсировала свой дебютный одноименный альбом с клипом и двумя новыми песнями. «Wet Leg» должен выйти 8 апреля на лейбле Domino, информирует портал Pitchfork.

Музыка

Группа отправится в концертный тур в декабре перед релизом и поддержит синти-поп коллектив Chvrches на нескольких выступлениях. Группа также поделилась синглами «Too Late Now» и «Oh No». Участник дуэта Райан Тисдейл обратился к своим фанатам, рассказав о новых сингла: «У меня лунатизм. Я никогда не думал, что моя жизнь будет выглядеть так, как она выглядит сейчас. Эта песня отражает некоторые трудности и тяготы жизни. Думаю, что она также о том, как принять то, что жизнь может время от времени казаться немного дерьмовой. Хотя не стоит слишком потакать этой мысли. Просто удели немного времени себе. Сделай вдох. Прими ванну. Это может может вас чувствовать себя немного лучше».

Большая часть «Wet Leg» была записана и спродюсирована Дэном Кэри из группы Speedy Wunderground в Лондоне в апреле 2021 года до того, как дуэта дал свой первый в карьере концерт.