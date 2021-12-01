Москва, , 00:29 — REGNUM Не стоит надеяться на риторику Лукашенко относительно признания Крыма российским «де-юре и де-факто». Об этом 30 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фразы о том, что Крым является российским де-юре и де-факто, мало что значат», — заявил эксперт.

«Должно быть официальное заявление белорусского правительства, белорусского президента», — отметил политолог.

«Когда 4 ноября этого года Лукашенко подписывал декрет о союзных программах, он тоже говорил о том, что, мол, хотел посетить Крым, да вот не приглашали и т.п.», — напомнил эксперт.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это отреагировал и сказал, что подобного рода риторикой отделаться уже не получится», — отметил Суздальцев.

«В России прекрасно понимают, чего стоят обещания и заявления Лукашенко» — заключил эксперт.